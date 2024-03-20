Son dakika... Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Enflasyon düştükçe işçiye, emekliye yansıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Isparta mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gülleriyle, güzel gönüllü insanları ile maruf Isparta'da sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Isparta, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da öncülük ediyor. Karşıda Isparta dururken, sizler dururken elbette sizden başkasına gönül vermek olmaz. Sizler de 14-28 Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde yüzde 55.5, Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 58 oy oranı ile gönlünüzün bizden yana olduğunu gösterdiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Sevginiz ve vefanız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

"Çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma fırsatı bulacağız"

Türkiye, son 10 yıldır terörden darbe girişimine, salgından çatışmalara kadar ardı arkası kesilmeyen nice sınamalara maruz kaldı. Asrın felaketi depremler üzerimizdeki yükü daha da artırdı. Şu anda geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bugün de hayat pahalılığı ve sabit gelirli insanlarımızın refah kaybı ile sınanıyoruz. Allah'ın izni ile bunların da üstesinden geleceğiz. Programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Göstergelerimiz gayet iyi. Milli gelirimizin, istihdam, üretimimiz, ihracatımız tarihimizin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe bu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma fırsatı bulacağız. Bunun dışındaki palavralara inanmayın.

Bu ülkede emekliye, memura, işçiye maaş ödenememe tehlikesinin yaşandığı günler oldu. O günlerin hem çalışan ve emekli sayıları hem de toplam bedelleri küçük rakamlardı. Türkiye bugün, 32 milyonu bulan çalışan, 16 milyona çalışan emekli sayısı ile çok farklı bir ligin oyuncusudur. Biz güven ve istikrarı muhafaza ederek ülkemizin hedeflerinden sapmasına asla izin vermedik.

Şu anda önde gelen ihracatçılar arasına girdik. İHA teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Milli savaş uçağımız KAAN ile 5. nesil uçak yapabilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk. Aynı tabloyu makineden gıdaya, giyimden seramiğe, turizmde müteahhitliğe her alanda görmek mümkündür. Her kim bu ülkenin bittiğini, çöktüğünü iddia ederek umutsuzluk saçıyorsa kafasında başka hesaplar vardır.

Her şehrimizde ısrarla altını çizerek ifade ediyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim istismarla, saplantıyla, yalanla, dolanla, kibirle işimiz olmaz. Bizde tevazu egemendir. Biz gece gündüz ülkemizi ve şehirlerimizi nasıl ileriye taşıyacağımızın planları ile projeleri ile yatıp kalkıyoruz. Isparta'ya 21 yılda 76 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık. Şehir hastanelerinden birini Isparta'da hizmete sunduk. Şehrimize 845 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere 12 hastanenin de aralarında olduğu 35 sağlık tesisi kazandırdık.

CHP'nin belediye başkan adayı deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyorlar. Ben sizlerin İstanbul'daki hemşehrilerini arayarak onları da dikkatle uyarmasını istiyorum."