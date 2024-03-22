Son dakika... Erdoğan'dan emekliye mesaj: Sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur

Yerel seçimlere 9 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Karabük'teki mitinginde açıklamalarda bulundu. Çalışanlara ve emekliye mesajlar veren Erdoğan, "Emeklilerin sıkıntılarının çözümü boynumuzun borcu. Önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız, sonra sözümüzü söyleyeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Karabük hem güzel, hem merhametli bir şehir olarak ülkemiz ve milletimiz için rahmettir. Mayıs ayında yapılan seçimlerde kardeşinize yüzde 64'e varan oranlarda destek verdiniz. Sizlerin sevgisine, vefasına layık olabilmek için bizler de daha çok çalışacağız. Ekibimle çok çalışacağım, yerel yönetimlerle ele ele verip Karabük'ü çok farklı yere taşıyacağız.

Karabük'ün yanımızda yer alacağına inanıyorum. Karabük, emeğin alın terinin şehri Karabük, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

6'lı masa ne oldu? Parlamentoda bunlardan biri yok, hepsi de gitti. Dağıldılar gittiler. Ankara'da bir daire ona tutmuşlar. Kim o? Şimdi o dairede takip ediyor. Tüm suçu Bay Kemal'in sırtına yüklediler. Şimdi bizim Karadeniz'in çayını demliyorlar. Sorsan ittifak yapmadık diyorlar. CHP ve DEM birçok yerde ortak aday çıkarıp pazarlık yapıyor. DEM tabanının iradesini CHP ile pazarlık masasına sürdüler.

Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar meydanlarda atıp tutabilirler. Yeter ki aramıza bozguncuları sokmayalım. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı olarak beraberce kutlayacağız. Her seçim aynı zamanda kimin kiminle yol yürüdüğünü görmemize vesile olan tarihi bir sınamadır.

Emeklilere mesaj

Emeklilerin sıkıntılarının çözümü boynumuzun borcu. Önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız, sonra sözümüzü söyleyeceğiz. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak. Türkiye'yi geçen 21 yılda nasıl 3 kat büyüttüysek inşallah önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüterek bunu başaracağız. Azimle çalışarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Yeter ki birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım.

Ortaya deste deste valiz valiz para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin avro mu dersin. Kendi içlerinde birlik yok ki ülkeye faydaları olsun. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı utandırmaya kimsenin hakkı yok, olmamalı. Nereden nerelere geldik. Hale bakın. Bunun için kızarmasını bilen bir yüz lazım. Bunun adı siyaset değil. CHP ve DEM iş birliği içinde sorsan ittifak yapmadık diyorlar ama kirli pazarlıkların sonunda neler çıkacak göreceğiz. Bizim ne köken istismarı ne ideolojik saptırmalarla işimiz olmaz. Bizim davamız Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme davasıdır. Bu ucube ittifaktan geriye masanın gizli ortağı DEM'le bir türlü adını koyamadıkları, millete çıkıp ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı."