SON DAKİKA... Erdoğan'dan Ermenistan, Üçüncü Dünya Savaşı, F-16 ve Biden-Trump açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'nin F-16 talebinden Ermenistan'la ilişkilerine, ABD seçimlerinden 'Üçüncü Dünya Savaşı'na dair birçok konuda değerlendirmeler de bulundu.

Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Joe Biden'ın "3-4 hafta içerisinde F-16 sorununu çözeceğim" dediğini, bunun öncelikli talepleri olduğunu ifade etti. "Artık bütün yelkenleri barışa açmamız lazım" diyem Erdoğan, Ermenistan'la kara sınırının açılabileceği mesajını da verdi.

Türkiye ne zaman F-16'ları alacak?

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle

- Bizim burada önceliğimiz F-16 talebimizin karşılanması. Alt kümelerde farklı durumlar olabiliyor ama biz oradaki parasal ilişkileri pek gündeme almak istemiyoruz. Çünkü biz F-35 üzerinden zaten ödememizi yaptık. Hatta 5 tane F-35 hangara da alınmıştı ama ne yazık ki olay farklı gelişti ve daha sonra ABD, bizim F16’larımızı da vermeme noktasına dahi gelmişti. Son görüşmede ABD Başkanı Biden “3-4 hafta içerisinde F-16 sorununu çözeceğim” dedi. Bizim için bu noktada önemli olan F-16 konusudur. Bu uçakların ve parçalarının bize gelmesi halinde zaten bizim şu anda teknik kadrolarımız yeterlidir. Bu alanda bütün atölyelerimiz F-16 modernizasyonu konusunda çok çok başarılı. Bu süreci gerek biz, gerek ilgili bakanlarımız ve kurumlarımız yakından takip ediyor ve kısa sürede netice alabilmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ermenistan'la kara sınırı açılabilir

- (Ermenistan-Türkiye sınırının açılma ihtimali) Niye düşünülmesin. Yani biz bu konuda zaten Paşinyan'a her şeyi söyledik. Artık bütün yelkenleri barışa açmamız lazım. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış yakında sağlanır diye umut ediyoruz. Bu barışı Türkiye olarak yürekten destekliyoruz. Zengezur Koridoru’nun açılması da bu barış anlaşmasını taçlandıracak ve tamamlayacak adımdır. Azerbaycan’ın da Ermenistan’ın da Türkiye’nin de bölgedeki diğer ülkelerin de refah ve huzuruna bu adımlar olumlu katkı sağlar. Bu kadar olumlu yönü bulunan kararların geciktirilmeden alınması ve gereğinin yapılmasını arzu ederiz. Bölgeden olumlu sinyaller geliyor, bunların müjdeli haberlere dönüşmesini temenni ediyoruz.

Erdoğan'dan Üçüncü Dünya Savaşı yorumu

- (Üçüncü Dünya Savaşı riski) Doğrusu ben görmüyorum, görmek de istemiyorum. Dünyayı bundan önce savaşa sürükleyen gerekçeleri ve alınmayan önlemleri düşündüğümüzde bugün o hatalara düşmemeye özen göstermenin gerektiği ortadadır. Savaştan çok barışı söylemeli, barışı konuşmalıyız. Attığımız her adımı gerilim değil barış için atmalı, planlarımızı barışı sağlamak ve kalıcı hale getirmek üzere yapmalıyız. Bütün ülkelerin gerilim değil, barış ve huzur iklimini inşa edecek çabaları hayata geçirmesi gerekiyor.

Erdoğan, Biden'ı mı destekliyor Trump'ı mı?

- (Donald Trump'ı mı, Joe Biden'ı mı istersiniz?) Ortada bir gerçek var, o da şu; her şeyden önce Biden zaten “çekilmiyorum” dedi. Amerikan medyası şu anda kimi nereye getirecekler bunları bile açıklamaya başladı. Her iki isim de ABD halkından ikinci dönem için destek talep ediyor. Amerikan halkı iki ismin de başkanlık dönemlerinde yaptıkları ya da yapamadıkları işleri tartıp bir karar verecek. Bu kararı bekleyip göreceğiz.