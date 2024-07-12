Bloomberg'den çarpıcı iddia: Türkiye F-16 anlaşmasını küçültüyor

Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunu modernize etmek için ABD ile planlanan 23 milyar dolarlık savunma sözleşmesiyle ilgili iddia Bloomberg tarafından gündeme getirildi. Söz konusu haberde, maliyetleri azaltmak adına bazı savaş uçağı parçalarının yerel olarak üretilmesi için bir offset anlaşması yapmak istediği aktarıldı.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından ABD, Türkiye'nin 40 adet yeni nesil F-16 satın alması ve 79 adet kit ve çok sayıda füze satın almasına onay vermişti. Bloomberg'e konuşan ve ismi açıklanmayan kaynaklar, Türkiye'nin mali kesintiler nedeniyle milyarlarca dolar tasarruf etmek için daha az modernizasyon kiti ve mühimmat almaya çalıştığını söyledi.

Lockheed Martin sözcüsü Bloomberg'in sorularına verdiği yanıtta şirketin "F-16 Blok 70 ve V yükseltme paketinin Türkiye için gelişmiş 21. yüzyıl güvenlik yetenekleri, gelişmiş NATO birlikte çalışabilirliği ve uygun işletme ve ömür devri maliyetlerinin en iyi karışımını temsil ettiğinden emin olduğunu" söyledi.

Erdoğan açıkladı: Biden'la tekrar konuştum

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, bir gazetecinin, "'F16 alımının ölçeği küçüldü' haberlerini okuduk yabancı basında. Bazı parçaların lokal üretileceği aktarılıyor. Nasıl böyle bir karar alındı, tam olarak ne anlama geliyor? NATO, F35'lere ödenen parayı, Amerika ile hala görüşmeleri süren mekanizma, milli gelirin yüzde 2'si arasında hala sayıyor mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bu konuyla ilgili özellikle dün akşam ve bugün Sayın Biden ile tekrar konuştum. Denildiği gibi olursa, '3-4 hafta içinde ben bu problemi çözeceğim' dedi. Bugün ayrılırken yine hatırlattım. 3-4 hafta içinde çözeceğini söyledi, aramızda bazı nükteler de oldu. Parçalarla ilgili konu, her zaman görüştüğümüz konular. En taze haber olarak size Sayın Biden'ın bana verdiği cevabı nakletmiş oldum."