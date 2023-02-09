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Son dakika: Erdoğan'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Meclis'te yapılacak oylamayla OHAL yürürlüğe girmiş olacak" dedi. Erdoğan'ın "OHAL'in ne getireceğine dair" açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te son durumu aktardı.

Erdoğan, depremdeki can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794" bilgisini verdi.

Bugün Meclis'e gelecek olan OHAL uygulaması hakkında, "Meclisimizde OHAL kanunun 3 ay süreyle ilanını yapacağız" diyen Erdoğan, "Türkiye'de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, halkım asla prim vermeyecektir.

- Bugün OHAL ile ilgili, Meclisimizde OHAL kanunun 3 ay süreyle ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben şu an adımı attım ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Meclis’te yapılacak olan oylamayla birlikte OHAL yürürlüğe girmiş olacak.

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- Bu ne getirecek? Türkiye'de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır.

- Hiç endişe etmeyin, biz bugüne kadar Van'da devasa depremi nasıl atlattıysa, Malatya'da Bingöl'de, İzmir'de nasıl atlattıysa orada binalara sahiplerine hızla yaparak teslim ettiysek aynı şekilde bu 10 ilimizde de bunu süratle yapacak, konutları teslim edeceğiz.

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