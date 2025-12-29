Son dakika... Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
Son dakika... Cumhurbaşkanını tehdit iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve 22 Haziran'da cezaevine gönderilen gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi.
Youtube'daki kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı tahliye edildi.
Gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkan Altaylı, 22 Haziran'da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.
Fatih Altaylı, geçen ekim ayında görülen ilk duruşma sonrası sağlık sorunları nedeniyle YouTube yayınlarına ara vermişti.
26 Kasım'daki ikinci duruşmada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci hakkında "kaçma şüphesi" gerekçesiyle tutukluluğunun devamına karar verilmişti.
Altaylı’nın avukatları ise üst mahkemeye itiraz etmiş ama itirazları reddedilmişti.
Bölge Adliye Mahkemesi, bugün Fatih Altaylı’nın tahliyesine karar verdi.