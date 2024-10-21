Son dakika: FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin hükümetten ilk açıklama

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü iddia edilmişti. Gülen'e yakın isimler ve medya kaynakları tarafından duyurulan haberin ardından hükümetten de ilk açıklama geldi.

'Karanlık örgütün elebaşı öldü'

Bakan Fidan, FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünün istihbarat kaynaklarınca da doğrulandığını belirtti. Fidan açıklamasında, "FETÖ elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruladı. Karanlık örgütün elebaşı öldü. Binlerce genci kandırarak milletine ihanet eden makineye çevirdi" ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüne ilişkin Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Bu karanlık örgütün elebaşı ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir. Bu ölüm haberi bizi hiçbir zaman rehavete, gevşemeye itmeyecek. Bu örgüt, milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış, bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletine ihanet eden bir makineye dönüştürmüştür.

Bu insanlar şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi ülkelerine, milletlerine ve değerlerine karşı bir silah olarak kullanılıyor. Bu ölümün vesilesiyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım. Kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yoldan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil. Bu yolun sonu iyi bir son değil.

Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecek."