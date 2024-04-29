Son dakika gelişmesi... CHP'den vatandaşlara çağrı: 1 Mayıs'ta Taksim'e!

CHP, 1 Mayıs'ta vatandaşları Saraçhane'ye çağırdı. İl Başkanı Özgür Çelik, X (Twitter) hesabında açıklama yaptı.

Çelik, "1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz. 1 Mayıs Çarşamba. Toplanma alanı: Saraçhane. Saat: 10.00" mesajını paylaştı.

CHP Sözcüsü Yücel: "Taksim'den vazgeçmiyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 1 Mayıs törenlerine ilişkin olarak, "Biz Taksim'den vazgeçmiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, İçişleri Bakanını arayarak, Taksim kararının gözden geçirilmesini istedi." dedi.

Deniz Yücel, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs törenlerine kapatılmasını eleştirerek, şöyle devam etti:

"Taksim'de 1 Mayıs mitingi yapılırsa trafik aksarmış. Taksim 1 Mayıs'a uygun değilmiş, terör riski varmış. Buradan AKP hükümetine soruyoruz, siz kararlarınızı terör örgütlerinin tehditlerine göre mi alıyorsunuz? Siz güvenlik önlemi alamayacak ve işçisini, emekçisini koruyamayacak kadar aciz bir hükümet misiniz? Yoksa Türkiye'deki yasal sendikaları ve siyasi partileri terör örgütü olarak mı görüyorsunuz? Taksim'den neden bu kadar korkuyorsunuz? Biz Taksim'den vazgeçmiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, İçişleri Bakanını arayarak, Taksim kararının gözden geçirilmesini istedi. 'Biz parti olarak teminat veriyoruz, sorunsuz geçecek' dedi. Peki biz CHP olarak bu güvenceyi verirken, yurt içindeki güvenlik teşkilatının en üstündeki isim bu güvenceyi neden veremiyor?"