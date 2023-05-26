Son dakika gelişmesi...Erdoğan açıkladı! Emekli maaşına zam geliyor

Erdoğan, A Haber, ATV, APARA, ANEWS ortak yayınında "Cumhurbaşkanı Gündem Özel" programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Seçime son derece hazırız ve bu işi kesinlikle bırakmayacağız. Meydanlar da bize "hazırız, bu işi bırakmayacağız" diyor. Bir tarafta 21 yıldır eser ve hizmetle tanınan bir başkan var, öbür tarafta tabii bu eser hizmet söz konusu değil. Erdoğan'ın bir referansı var. Bu referansı oylayacak halkım.

Kendinden olmayana tahammülü olmayan Kılıçdaroğlu'nun linç kültürü yeni değil. Demokrasiden ne anladığını da görmüş oluyoruz. İlk başvurdukları yöntem linç oluyor. Bunu depremzedelerimize de yaptılar. Kendilerine oy vermediler diye demedikleri laf kalmadı. Elle kalp yapmakla kalpler kazanılmıyorsa kendine demokrat dede dedirtince de demokrat olunmuyor.

Muharrem İnce ile görüşme

Sayın İnce'yi adaylıktan çekilince aramıştım ve üzüldüğümü ifade ettim. Hastalanan validesi için de geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Daha sonra tekrar Sayın İnce'nin rahatsızlandığını da duydum ve aradım. İkincide de böyle bir durum oldu ben kendisini yine aradım. Bize düşen bir şey varsa elimizden geleni yapalım dedik. Biz de insani görevimiz olarak Allah'ta şifalar diledik.

Siyaseti at pazarlığına çevirdiler. Milleti kandırmaya çalışarak siyaset yapılmaz. Bunları milletimiz görüyor ve gerekli cevabı sandıkta verecektir.

"Kılıçdaroğlu işin içinden nasıl çıkacak ben de merakla bekliyorum"

Bunların Kılıçdaroğlu'nun ilkesiz siyaset yaptığının göstergesidir. Oy oranına bakmadan CHP'den bir bakanlık ya da bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı kopardı. Toplam oyu 1'i bulmayan partiler 40 vekil kopardı. Sormazlar mı adama 'Ey CHP şimdi sana ne kalıyor?'. Hesap uzmanıyım diyorsun. 40'ını ufak partilere verdikten sonra sana ne kalıyor? Bizim böyle bir anlayışımız yok. Milleti kandırmakla siyaset olmaz. Bunlara gereken cevabı milletim verecek. Kılıçdaroğlu birbirine benzemez bu kadar şürekayla işin içinden nasıl çıkacak ben de merakla bekliyorum.

"Öldürülmüş teröristler için 'insanlık kaybetti' demişti"

Bu yapay milliyetçilikle ilgili halkımız biliyoruz ki kararını verdi. Ama yine de biz anlatacağız. Bunlar yalanı çekirdek gibi yiyorlar. Bay bay Kemal, yalanın yalancının piri. Önüne gelene nefret kusuyor. İnsanın siyasette ilkesi olmayınca böyle olur. Dağdaki teröristlerin çektikleri destek videolarına karşı bir kez bile bizim size ihtiyacımız yok dediler mi? Hayır.

Kana kan diye slogan atanlarla yan yana gelmekten çekinmediler. Yanındakiler de teröristlerle anılmaktan imtina etmiyorlar. İstanbul İl başkanının terörist seviciliğini herhalde görmüşsünüzdür. Öldürülmüş teröristler için "insanlık kaybetti" demişti.

"CHP zihniyetinin yasaklarla baskılarla yaşattıkları zulümlere biz son verdik"

CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarım bunları çok iyi görmeli diye düşünüyorum. PKK ile kürt kardeşlerimizi kesinlikle ayrı tutuyoruz. Kürt kardeşlerimiz Türkiye ailesinin önemli bir parçasıdır. CHP zihniyetinin yasaklarla baskılarla yaşattıkları zulümlere biz son verdik. İnşallah bundan sonra da onlarla yol yürümeye devam edeceğiz. Çözüm sürecinde burası çok şeye tanık oldu. Bu konuda neleri çözmeye çalıştık çok tartışmalarını yaptık.

İnsanoğlu öyle doyumsuz ki, başbakanlık görevi verdiğimiz zat, ayrılırken bir konuşma yapmıştı. Pazara kadar değil mezara kadar demişti. Dİğeri istifasını getirdiği zaman yanındaki arkadaşlarının kifayetsiz olduğunu söylemişti. Ben onların gramajını biliyordum. Onlarla beraber yaşadıklarımızı biliyordum.

"Kılıçdaroğlu o kadar güçlü bir hesap uzmanı ki, 40 milletvekilliği verdi"

Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kapmak için onlara ihtiyacı var. Yarım puan 1 puan civarında hepsini toplasan zaten biri de yapmıyor. Kılıçdaroğlu'nun derdi ne yapıp yapıp koltuğu nasıl kaparım? oldu. Birinci turda gördük.

İyi Parti ve HDP ağırlıklı olanlar bunlardı. Diğerleri 1 puan bile sağlayamadı. Kılıçdaroğlu o kadar güçlü bir hesap uzmanı ki, 40 milletvekili verdi bunlara.

"Paramparça olacaklar, duman olacaklar"

Bunların dışarda da akıl hocaları var. Biz büyük bağımsız ve güçlü bir Türkiye kurmaya çalışırken onlar bölünmüş ve küçülmüş bir Türkiye istiyorlar. Biz istikrar istiyoruz onlar kaos istiyor. Bu hesapları tutmayacak, paramparça olacaklar, duman olacaklar. Bir kısmı belki tamamı emekliye ayrılacaklar.

Partiden ayrılıp tekrar katılmak isteyenlere biz kapımızı kapatmayız ama sabıkasına bakmak gerekir. Onların birçoğuna ihtiyacımız yok.

Bahçeli'nin geçici TBMM Başkanlığı

Meclis'in açılışını şu anda Devlet Bey'İn başkanlığıyla yapılacak. En yaşlı aday olarak gereği budur. Devlet Bey daha önce kabul etmemişti ama şu an kabul ettiler. Onunla süreci başlatmış olacağız.

Kadrolarımızı yenilemekten geri durmadık

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır bir kabinemiz olacak. Kadrolarımızı yenilemekten geri durmadık, durmayacağız. Dinamik ekiplerle yola devam edeceğiz.

Muhalefetin yasak manipülasyonu

Bunlardan hiçbir zaman doğru bir söz duymadım. Belediye başkanlığım sürecinde de çok şey söylediler. Konserler tüm belediyelerde her zaman yapılmıştır devam da edecektir. Topluma sürekli karamsarlık yüklüyorlar. 21 yılda kim bankadan parasını çekemedi? Bu tam bir fitnedir. Ben böyle bir şey bugüne kadar duymadım. Bunlarda her numara var. Hangi konser engellendi? Salgında bile online konserler düzenlendi.

Korku imparatorluğu kurarak vatandaşımızı kandırmaktan geri durmuyor. Dün bir de mesaj göndermiş. Kredi kartı vaadi vermiş, yalan vaatlerle milleti aldatmaktan vazgeçmiyor. Şu anda 323 Meclis'te Cumhur İttifakı'nda. Sana Cumhur İttifakı yol vermediği sürece sen komisyondan neyi geçiriyorsun. Yetki Meclis'e, Plan Bütçe Komisyonu'na aittir. Bol keseden atıyorsun.

Kaldı ki başkanlık sisteminde bunu hiç yapamazsın. Meclis Genel Kurulu'ndan kararın geçmesi lazım. Bu ülkede bir sorun varsa yine biz çözeriz. Çözme yetkisi 323 ile bizde. Bu tür şeyleri halletme yine bizim irademizdedir.

"Londra piyasasından 300 milyar dolar alıyormuş, hepsi yalan"

Senin bir sıfatın yoksa yurt dışından sana delikli kuruş vermezler. Kime neyi verirler bunu ben çok iyi bilirim. Londra piyasasından 300 milyar dolar alıyormuş. Hepsi yalan.

Defne'de yüzde 90 CHP aldı ama biz hastaneyi yaptık mı yaptık. Sağlık Bakanıma dedim ki 'hemen bu işi yapacağız. Ne kadar zamanda yapacaksın' dedim, 2 ayda yaparım dedi. Ve gerçekten 2 ayda Defne'de hastane bitti. Biz de gittik açılışını yaptık. Ve bu hastane hasta alımına başladı.

Yapamazlar dediler, biz açılışını yaptık. İzmir ve Van'da da deprem olduğunda partinin oyunu değil vatandaşımızı düşündük. Van'da çok ciddi bir yatırım yaptık. Büyükşehir Belediye başkanı malum örgütün elemanıydı. Su sorununu bile çözemedi, biz çözdük. DSİ oranın su sorununu çözdü. Edremit var ki, adeta yalılar yapıldı. Çok güzel yatırımlar yapıldı, tabii şu anda da maalesef iyi bir oy çıkmıyor oradan. İzmir'de de aynı milletvekini aldık. CHP'ye oy veriyorlar yatırım yapmayalım demedik. Bu gerçekleri görmemiz lazım.

Kapalı kapılar ardında 'Anayasa' pazarlığı yapılmış

CHP Genel Başkanının kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlığın bir kısmı da belli ki Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesidir.

Kimse endişe etmesin, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, Cumhurun ve Cumhuriyetin garantisidir.

Batı, kendi ülkelerinden çok Türkiye'deki seçimlere dikkat çekiyorlar. Oralardaki FETÖ uzantılarıyla attıkları adımlar bunlar. Bu tarz yayınlara zaten itibar etmiyoruz. Alman güvenlik güçlerinin firari FETÖ'cü ihbarı üzerine Türk gazeteciye yaptıkları kabul edilemez. Bunlar bize basın özgürlüğü ile ilgili bir sorumluluk yüklemeye nasıl kalkacaklar. Bunların hesabını biz soracağız.

Emekli maaşlarına zam yapılacak

En düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL'ye çıkardık. Bu rakamı artırma çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyor. Bunun süresi Temmuz ayı. Memurlarımızın en düşük maaşını 22 bin TL'ye yükseltme sözünü verdik zaten. EYT'lilerin de tüm haklarını verdik ve vermeye devam ediyoruz. İlk maaşlarını da aldılar, güle güle harcasınlar."