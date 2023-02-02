Son dakika: 'Güvenlik' uyarılarının ardından Ankara hareketlendi! Dışişleri'ne çağırıldılar

Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik uyarısı yayımlayan ve/veya bu çerçevede Türkiye'deki bazı diplomatik ve konsüler temsilciliklerini geçici olarak kapatan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere 9 ülkenin Ankara büyükelçileri ve temsilcilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik uyarısı

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik uyarısı yayımlayan ve/veya bu çerçevede Türkiye'deki bazı diplomatik ve konsüler temsilciklerini geçici olarak kapatan ABD, Hollanda, İsviçre, İsveç, İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya’nın Ankara büyükelçileri ve temsilcilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti.

Konuya ilişkin Ankara'nın tepkisi aktarılarak, Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığının altı çizildi.

Türk güvenlik birimleriyle işbirliği beklendiği ifade edildi

Ayrıca bu tür eş zamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmediği ve bu tarz yaklaşımların ancak terör örgütlerin sinsi gündemlerine hizmet ettiği vurgulanarak, dost ve müttefik ülkelerden Türk güvenlik birimleriyle işbirliği beklendiği ifade edildi.

Türkiye'de terör eylemi tehdidi bahanesiyle bazı ülkeler, konsolosluklarının çalışmalarına ara verme kararı almıştı.

Soylu: Psikolojik harp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili olarak bugün yapıtğı açıklamasında, “60 milyon turist hedefi koyduğumuz bir günde, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye'ye karşı yeni bir psikolojik harp başlattılar" demiş, "İstedikleri kişileri hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler, şimdi Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız" ifadelerini kullanmıştı.

Çelik tepki gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de duruma tepki göstermişti. Çelik, "Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez" açıklamasını yapmıştı.