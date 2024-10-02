Son dakika haberi: İran'ın saldırısı sonrası İsrail'den misilleme kararı aldı

İsrail medyasının bildirdiğine göre, İsrail kabinesi, İran'ın gerçekleştirdiği 180 balistik füzeyle düzenlediği saldırıya karşı misilleme yapma kararı aldı. Dün İran'dan fırlatılan bu füzeler, İsrail'in güney ve merkez bölgelerine isabet etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yetkilileri, birçok füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıklasa da, bazı füzeler Tel Aviv ve çevresindeki bölgelerde maddi hasara neden oldu ve hafif yaralanmalar yaşandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın "büyük bir hata yaptığını" belirterek bu saldırının cezasız kalmayacağını vurguladı.

İsrail ordusu, saldırının zamanını ve yerini kendi seçeceklerini ve sürpriz bir karşılık vereceklerini duyurdu. İran ise bu saldırıyı, İsrail’in geçen hafta Hizbullah lideri Hassan Nasrallah ve Hamas lideri İsmail Haniye’yi hedef alan suikastlarına bir yanıt olarak nitelendirdi​.