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Son dakika: Hatay'da 296. saatte üç kişi enkazdan çıkarıldı; biri kurtarılamadı

Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 296. saatinde anne, baba ve bir çocukları enkaz altından çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan 12 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı aileden iki çocuğun ise enkazda yaşamını yitirdiği belirlendi.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince depremin 13. gününde gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.

12 yaşındaki çocuk yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde, yabancı uyruklu Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuklarını çıkardı.

Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı enkazda, çiftin 2 çocuğunun da hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, Ragda Accar kentteki sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

 

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