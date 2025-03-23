SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, bugün sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirmek', 'rüşvet almak', 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Anayasa'nun 127'nci ve Belediyeler Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğinde geçici tedbir olarak İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

İBB'ye yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanmış, terör soruşturması bakından serbest bırakılmıştı.

İki belediye başkanı daha uzaklaştırıldı

Bakanlık, 'irtikap' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aynı maddelere dayanılarak görevden alındığını bildirdi.

İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yine görevden alındığı duyuruldu. Bakanlık yalnızca Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i kayyum olarak görevlendirdi.