Son dakika! İran'da deprem: Van'dan da hissedildi
İran'da 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 14.47'de meydana gelen deprem Van'ın bazı bölgelerinde de hissedildi.
Son dakika gelişmesi!
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye ve çevre ülkelerdeki sismik hareketlilik sürüyor.
İran'ın Hoy kentinde saat 14.47'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Van'da da hissedildi
İran merkezli deprem Van'da da hissedildi. Deprem vatandaşlar arasında panik yarattı.
Türkiye'de meydana gelen son depremler
2023.03.16 14:56:34 40.7667 31.5335 2.4 -.- 2.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.16 14:38:45 37.8930 36.2967 22.7 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.16 14:34:14 37.8752 36.3068 15.0 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.16 14:32:16 40.8868 31.5830 13.8 -.- 1.9 -.- CUKUROREN-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2023.03.16 14:29:57 37.4870 37.1022 6.3 -.- 2.0 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01
2023.03.16 14:24:41 40.7918 31.5000 3.6 -.- 2.2 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.16 14:21:21 40.7888 31.5183 3.9 -.- 2.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.16 14:15:32 40.7722 31.5450 14.6 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.16 14:12:41 40.7607 31.5253 15.5 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.16 14:10:58 40.8073 31.5420 10.5 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.16 14:04:59 40.7842 31.5063 4.2 -.- 3.3 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.16 14:03:27 38.2698 37.3772 8.3 -.- 2.0 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 14:02:34 37.9033 36.3797 24.5 -.- 1.8 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)