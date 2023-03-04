Son dakika! İYİ Partili Erhan Usta: Karar almadık, kapı hala açık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili dün yaptığı "Noter masasına dönüşmüştür" açıklamasının ardından siyasetin gündemi ısındı. Ankara'da art arda toplantılar yapılırken, partilerin kurmayları art arda açıklamalar yapıyor.

Son açıklama İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi. Erhan Usta, "Karar almadık, kapı hala açık" dedi.

Habertürk TV yayınında konuşan Usta şunları söyledi:

"- Akşener masayı dağıttı yorumları yapılıyor. Akşener, masadan kaldırılmak istendi. ‘Beş genel başkanın imzasıyla karar alınabilir’ şeklindeki yaklaşım masanın ruhuna aykırı. Bu uygulama bugüne kadarkilere aykırıydı. Bugüne kadar mutabakat yerine ‘çoğunlukla karar alınabilir gibi uygulama olmadı.

"Henüz karar verilmedi, kapı açık"

- Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı GİK’te değerlendirilecek. Henüz karar verilmedi. Kapı açık. Altılı masa baştaki çalışma ilkelerine dönecek olursa, isim konusunda da ‘bu tavrı sürdüreceğiz’ denirse bu devam eder. Ancak ‘çalışma ilkelerinden vazgeçiyoruz’ denirse olmaz."