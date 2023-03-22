Son dakika... İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Masada bize pusu kuruldu

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, çok sert açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı bilinen Ağıralioğlu, "Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz" diye konuştu.

HDP tepkisi

Ağıralioğlu, "Yüzde 25'i, yüzde 75'e dayatmak nedir? İktidara çözüm sürecinde kızdınız, şimdi iş nereye geldi? 'Bizde HDP var, sizde de HÜDA-PAR var.' Muhalefetin vazifesi 'Sen yaptın, ben yapmadım' demektir." diye konuştu.

Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"- Bu yarışı bunca yanlışın içerisinde 60-40, 70-30 bitirebilecek bir mutabakat aramalıyız. 50'yi 1 geçmek duygusu muhalefeti kirletecek dedik. Dediğimizi bulduk. Seçmen 30 milyona 30 milyon gelse 1 oyla iktidar belirlenecek olsa dedik, o oy çocuklarımızın katilini methediyorsa dedik, o oyla kazanmaktansa kaybetmeyi şerefi bilenlerin partisidir İYİ Parti.

- Kemal Bey dahil tüm adaylara ilk ikazımız, 50'yi 1 geçmek değil; tüm yolları mubah saymak değil. Hükümeti tenkil ederken, iktidarda kalmak için her yolu mubah görüyor diyen muhalefetin, iktidar olması için bakanlık dağıtmasını ahlaklı bulmuyoruz dedik.

- Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra kaybederiz korkusuna rağmen adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Buna ilaveten belediye başkanlarının adaylığının baskılanmasına karşı çıktık. Seçmene haksızlık olduğunu söyledik.

- Kemal Bey'in adaylığına değil, adaylık iradesi taşımasına da değil. Cumhurbaşkanlığına anasının ak sütü gibi helal duyguyla talip olmaya hakkı vardır.

- Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz.

- Biz kimsenin mezhebine inancına hürmetsizlik edecek kadar kalbi kararmış değiliz. Ama süreci doğru yönetemediğimiz için İYİ Parti'nin 5 yıllık emeklerinin iktidar olma heveslerine itiraz ettik.

- İktidar 10 yılda milleti görmez oldu, siz daha gelmeden kör ve sağır oldunuz. Memleket mücadelesinde yüzde 75-80'lerin konuşulması gerekirken iktidarı matematiğe çevirdiniz. İktidarın yüzde 50'sinden 15-20 alamayan muhalefet, cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti.

- Siyaset, yönetici kadronun eliyle ilkesizleşir. Siz dün iktidar yaptı diye kızdıklarınıza, kendiniz de alet olup benzerseniz, o zaman iktidara gelmenizin ne anlamı var. Siyaseti bu popülizmle yapacaksanız mücadele etmenin ne önemi var. Ben bugün bu itirazları yapıyorum, sebebi şudur: 5 yıl sonra milletim bizi bağışla biz kandık dememek için söylüyorum.

- Meral Akşener itiraz ediyor diye kaybetme endişesi duyuyor ve buna saygı duyulması gerekiyorken, bu kaybetme endişesine küfrediyorsanız, kaybeder miyiz korkusu duyanlara 3 gün boyunca 30 yıllık küfrediyorsanız, siz iktidara gelince, güç elinize geçince, ne yapacağı kestirilemez bir iradeyi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla bizi tedirgin ediyorsunuz. "

Ne olmuştu?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz eden Meral Akşener, 3 Mart’ta Altılı Masa'yı terk etmiş, daha sonra CHP’li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olacağı bir formülle 6 Mart’ta masaya dönmüştü.

Akşener’in 6 Mart sabahı İmamoğlu ve Yavaş’la görüşmesinden kısa süre önce, Ağıralioğlu “Genel başkanımız toplantıya katılmayacak” açıklamasını yapmıştı. Fakat bu dakikalarda CHP ile İYİ Parti arasında diplomasi işlerken, Akşener’in yeniden masaya dönmesi bekleniyordu. Akşener'in masaya dönüp Kılıçdaroğlu'nun da aday olarak ilan edilmesinin ardından yine Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı biliniyor.