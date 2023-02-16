Son dakika: Kahramanmaraş'ta 248 saat sonra bir mucize daha!
Son dakika gelişmesi: Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.
Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.
İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
AFAD, felaketin 11. gününde can kaybının 36 bin 187'ye yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısının ise 108 bin 68 olduğu bildirildi.
248 saat sonra büyük mucize
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Depremin 11. gününde, 248 saatte büyük bir mucize gerçekleşti.
Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.