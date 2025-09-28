Kütahya'daki son deprem kaç şiddetinde? Kütahya'da deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem nerelerden hissedildi? Son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 19.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.91 km olarak belirtildi.

5.4 büyüklüğünde deprem

Simav saat 12.59'da da 5.4 büyüklüğünde deprem ile sarsılmıştı. Deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir gibi çevre illerden de hissedilmişti.