Kütahya'daki son deprem kaç şiddetinde? Kütahya'da deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem nerelerden hissedildi? Son depremler...

Son dakika: Kütahya'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha!
Son dakika haberine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 19.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kütahya öğle saatlerinde 5.4 büyüklüğündeki deprem ile sarsılmıştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 19.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.91 km olarak belirtildi.
5.4 büyüklüğünde deprem
Simav saat 12.59'da da 5.4 büyüklüğünde deprem ile sarsılmıştı. Deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir gibi çevre illerden de hissedilmişti.
Kaynak: HABER MERKEZİ