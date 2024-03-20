Son dakika... Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul, Yalova, Bursa'dan hissedildi

İstanbul, Bursa ve Yalova'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında saat 09.21'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği, 9,71 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,7; derinliğini ise 4,1 kilometre olarak duyurdu.

Yalova Valisi'nden açıklama

Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi merkezli 3,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.