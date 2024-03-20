Marmara'da deprem, İstanbul'da hissetti: Prof. Dr. Süleyman Pampal fay hatlarını sayarak uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), saat 09.21'de merkez üssü Yalova'nın 2,42 kilometre açığı olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, İstanbul, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi. Olası Marmara Depremi'ne yönelik endişeler artarken Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Hürriyet'e kritik açıklamalarda bulundu.

"Marmara'da hareketliliği artırıyor"

Pampal, “Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun iki büyük kolu var. Bunların biri kuzeyden geçen kol, diğeri İznik Gölü’nün güneyinden Gemlik Körfezi’ne bağlanan güney kol. Yaşanan deprem bu iki kolun ortasında Yalova açıklarında oldu. Küçük bir deprem diyebilirim. Bu deprem sonrası büyük bir deprem olur demek zor. Ancak bölgede yakın zamanda olan depremler Marmara’nın hareketliliğini artırdığını gösteriyor” dedi.

7,2 büyüklüğünde deprem uyarısı

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bir bölümünün 17 Ağustos 1999’da Yalova'nın kuzeyine kadar kırıldığına değinen Prof. Dr. Pampal, büyük deprem potansiyeline sahip faylara dair şu önemli bilgileri paylaştı:

“Kuzeybatı ve güneydoğu yönünde Adalar Fayı bulunuyor. Bu fay 1894'te kırıldı. Bu fayın hemen yakınında ise Eminönü, Zeytinburnu, Silivri açıklarından Tekirdağ yönüne doğru uzanan Orta Marmara Fayı bulunuyor. Bu fay ‘Kemerburgaz Fayı’ olarak da adlandırılıyor. Bu fay 1766'da kırıldı ve İstanbul'u çok ciddi şekilde etkiledi. 1766'dan beri kırılmadığı için de kırılması bekleniyor. İstanbul'u da etkilemesi muhtemel fay da bu... Bunun da 7 ya da 7,2 büyüklüğünde olması bekleniyor."

Bazı araştırmacıların bu fay üzerinde yaşanacak depremin büyüklüğünü (6,8-6,9) biraz aşağı doğru çektiğini de söyleyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Bunun nedeni ise Marmara'nın içindeki fayların parça parça olması. Bu parçalardan her birinin boyu net olarak bilinmiyor. 1999 depreminden sonra dünyadan ve ülkemizden pek çok deprem bilimci araştırmalarıyla fayı incelenmeye çalışıldı ama su altındaki fayı karada olduğu gibi çalışmak oldukça zor. Bu nedenle depremin büyüklüğü bazı bilim insanlarına göre değişiyor. Ama kesin bir şey var ki o da büyük bir depremin olacağı…” ifadelerini kullandı.

"Kırılmamış faylar bulunuyor"

“Güney kol, Sakarya Gölyaka civarından başlıyor, Pamukova, İznik, Gemlik, Bandırma ve Erdek’ten bir diresek çizip Biga’dan geçiyor ve Edremit Körfezi’ne uzanıyor" diyen Prof. Dr. Süleyman Pampal şunları kaydetti:

“Güney kolda yakın dönemde üç tane büyük deprem meydana geldi. 1944’te Edremit Körfezi’nin güneyinde Bayramiç civarında 6,8’lik bir deprem oldu. 1953’te Yenice’de 7,2 ve 1964’te ise Gönen’de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Küçük depremler bu bölgede her zaman oluyor. Batı Anadolu zaten çok sık deprem olan bir bölge. Son aylarda çok fazla küçük depremin olduğu bölgede ise hâlâ 6-7 büyüklüğünde deprem üretecek kırılmamış faylar bulunuyor.”