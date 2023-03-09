Son dakika! Marmara Denizi'nde deprem (Türkiye'de meydana gelen son depremler)

Son dakika gelişmesi

Marmara Denizi’nde deprem! Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında saat 08.28’de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Deprem, Karacabey ve Bandırma'nın yanı sıra İstanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi. Çok sayıda vatandaş sosyal medyada depreme ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Karadeniz de sallandı

AFAD'ın verilerine göre; saat 08.01'de Karadeniz'de Bafra açıklarında da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin 14,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler

2023.03.09 08:16:12 38.0272 37.6260 5.0 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.09 08:10:25 38.4735 39.4383 4.1 -.- 1.8 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.03.09 08:06:05 38.1425 38.4118 5.0 -.- 2.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.09 08:02:05 36.1950 36.4065 15.9 -.- 1.9 -.- BOSIN-(HATAY) İlksel

2023.03.09 08:01:04 42.5135 36.2797 18.1 -.- 3.8 -.- KARADENIZ İlksel

2023.03.09 07:53:00 38.2048 37.2923 20.9 -.- 1.2 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 07:49:26 37.3007 37.7383 25.9 -.- 1.7 -.- ASAGIKAYABASI-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.09 07:47:06 37.0195 36.8823 2.2 -.- 2.5 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.09 07:43:13 36.0307 36.0555 4.1 -.- 2.3 -.- KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.03.09 07:42:17 38.2122 36.8268 11.8 -.- 1.9 -.- GOZPINARI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 07:40:13 37.8487 36.6043 3.3 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 07:34:30 38.3220 37.2688 8.2 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 07:27:18 38.2148 38.5412 8.6 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.03.09 07:24:04 38.0717 37.7497 12.9 -.- 1.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.09 07:20:53 40.6760 30.4317 15.9 -.- 1.3 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.03.09 07:19:41 38.0468 36.4027 5.0 -.- 2.7 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 07:18:23 38.1383 36.7225 5.4 -.- 1.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 07:17:48 38.0623 36.6382 8.1 -.- 1.9 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 07:13:43 38.0860 37.2190 1.8 -.- 1.9 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 06:58:22 38.1315 37.0585 1.0 -.- 3.5 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel