Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla gündeme yerleşen öğretmen atamalarına ilişkin soruya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yanıt geldi. Tekin, öğretmen atamasında takvim ve sayı belli değil henüz netleşmediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı yaptığı açıklamayla gözler öğretmen atamalarına çevrildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi. AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, öğretmen atamasıyla ilgili olarak takvim ve tarihin netleşmediğini açıkladı.
Tekin öğretmen atamasına ilişkin çalışmanın, ABD’de ziyaretler gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yurda dönüşü sonrası netleşeceğini ifade etti.