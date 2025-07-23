Son dakika: MSB duyurdu! Eurofighter anlaşması imzalandı!

Bakan Güler ve İngiltere Savunma Bakanı Healey, İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında bir araya geldi.

Tam kapsamlı Eurofighter anlaşması

Toplantıda, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında NATO çerçevesindeki askeri iş birliğinin yanı sıra savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağların önemi bir kez daha teyit edilirken, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşma da imzalandı.

Mutabakat zaptı imzalandı

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada şu idadelere yer verildi:

İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye’nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO’nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır.

Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye’nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır."

Bakan Güler'den ilk açıklama

Haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Güler, IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarına 1400'ü aşkın şirket ve 41 savunma bakanının katıldığını açıkladı. Taleplerin her geçen gün arttığını ve zamanında karşılanması gerektiğini belirten Güler, ürünlere ilişkin de şunları söyledi:

"Birincisi nüfuz edici bomba. Kullandığımız yerde yaklaşık 80 metre dağın içine girdi. Onun karşılığı olanlar sadece 1-2 ülkede var ve 6 tondan başlıyor. Bizimki sadece 1 ton."

"40 civarında uçak sahibi olmayı planlıyoruz"

Güler, fuarda görülen elektronik harp sistemlerini dünyada en etkili kullanan ordunun Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu belirtirken, Eurofighter Typhoon anlaşmasına ilişkin de "40 civarında uçak sahibi olmayı planlıyoruz. Bunun değişik opsiyonları var. Onlar üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.