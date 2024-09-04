SON DAKİKA: Narin Güran bulundu mu? Narin Güran soruşturmasındaki gelişmeler! 15 gündür aranıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan sekiz yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gitmek için ayrıldığı evine dönmedi. Ailesi kızı aradı ancak bulamayınca ekiplere bilgi verildi. Bölgede jandarma arama timleri, AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri gönderildi.

Narin Güran'ı bulabilmek için bugüne kadar 12 binden fazla araç aranırken, 130 kişinin ifadesi alındı, 11 bin dönüm alan tarandı. Ekipler 28 Ağustos'ta 2 kilometre mesafede çocuk terlikleri buldu ancak ailesi bunların Narin'e ait olmadığını söyledi.

Narin'i arama çalışmaları 4 Eylül itibariyle 15'inci gününe girdi. Bölgede ekipler geniş bir alanda hem karada hem de suda aramalarını sürdürüyor. Yine bölgede sorgulamalar devam ediyor. Arama çalışmalarına askerler de katılıyor.

Narin Güran soruşturmasında son dakika gelişmeleri

Arama çalışmalarıyla eş zamanlı olarak soruşturma da açıldı. Bugüne kadar soruşturma kapsamında Narin Güran'ın 18 yaşındaki ağabeyi E.G. gözaltına alınıp bırakıldı. Soruşturma kapsamında kızın amcası S.G. tutuklandı. Kızın DNA'sının S.G.'nin aracında bulunduğu belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni Narin Güran açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 - 2025 Adli yıl açılış resepsiyonundaki açıklamasında, şunları söyledi: “Dağ taş aranıyor ama maalesef bulamadılar. Anne ve babadan alınan kan örneği amcanın arabasındaki örnekle uyuştu. O neticede de tutuklama oldu. Asıl temenni canlı bulunması."

Tutuklanan amca S.G.’nin avukatı Seda Toğrul da “Müvekkilim S.G.'nin tutuklanmasına dayanak delil basına da yansıdığı kadarıyla araçtaki DNA örneği ile WhatsApp yazışmalarını silmesi gerekçe gösterilmiştir. Bu tutuklanma için yeterli somut delil değildir. Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur” dedi.