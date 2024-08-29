Son Dakika: Narin Güran'ın ağabeyinin kolundaki ısırık izleri kime ait?

Diyarbakır Bağlar’da kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18) olduğu açıklanmıştı

E.G.'nin kolundaki ısırıkların tespiti için şüpheli İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

E.G.'nin kolundaki ısırık izlerinin Narin Güran'a ait olduğu öne sürüldü. Ancak bu haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Röntgen de uyuşmuyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Narin'in en son diş muayenesinde çektirdiği diş ve çene röntgeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Narin'in diş ve çene röntgenleriyle ağabeyinin kolundaki diş izleri karşılaştırıldı.

Tetkiklerden ilk sonuçlar geldi. Narin'in DNA izi, ağabeyinde yapılan tetkiklerde bulunamadı. Ağabeyin kolunda bulunan diş izinin, Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemedi. Narin'e ait çene ve diş röntgenlerindeki fiziksel yapı da ağabeyin kolundaki izlerle örtüşmedi.

Narin'in son görüntüleri ortaya çıkmıştı

Narin Güran 21 Ağustos’ta Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolmuştu. Narin’in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde Narin'in dört arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer alıyor.