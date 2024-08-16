SON DAKİKA... Orman yangınlarında son durum... 47 yangın çıktı, 17'si sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de devam eden orman yangınlarına dair bilgi verdi. Yumaklı, yangın çıkan kentlerden olan Bolu'daki açıklamasında, kentteki yangının 30 kilometrelik alanı etkilediğini ifade etti.

Yumaklı, alevlerin çıktığı bölgenin çok sarp olduğunu belirterek "11 helikopter, 118 kara aracı, 681 personel ve diğer kuruluşların desteği var. Dün devam etmişti, bu gece de devam edecek" dedi.

Yumaklı, üç mahallenin tedbiren boşaltıldığını, can kaybı olmadığın belirterek İzmir'deki yangına da değindi: "Dün 21 10'da İzmir'de başka bir yangın çıkmıştı. Gece boyu onunla uğraşmıştık. Sabah 10:00'da 2 kilometre ötede başka bir yangın çıktı. 4 dakika içinde müdahale edildi. İkisi birbirine yakın yangın. Kontrol altına almak için çalışıyoruz. Yamanlar mevkiindeki yangınların yerleşim yerlerine yakın olması. Bizi ilk başka bizi buralara sevk etti. 16 ev yandı, 80 ev boşaltıldı. İzmir'de 3. bir yangınımız daha var. Beydağı'nda meydana geldi. Maalesef burası da kırsal alanda başlayıp orman alanına sevk eden bir yangın. Çıkış nedenleri araştırılıyor."

Bakan, bugün 47 yangın çıktığını belirterek "Bunların 30'u kontrol altına alındı. 17'sine müdahale devam ediyor" dedi. Yumaklı, Aydın'ın Didim ilçesindeki büyüme potansiyelli yangına da müdahale edildiğini duyurdu.