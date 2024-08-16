SON DAKİKA İZMİR'DE ORMAN YANGINI: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı! Şiddetli rüzgar etkili oluyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Yangın bölgesinde bulunan 1 hayvan barınağı tahliye edildi. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede görev yapan helikopterlerin zaman zaman zorlandıkları gözlendi. Yangından çıkan dumanlar ise şehir merkezini kapladı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevleri kontrol alma çalışmalarının uzadığı öğrenilirken, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Yazlık evlerde bulunan vatandaşlardan bazıları jandarma kontrolünde güvenli alana sevk edildi. Karşıyaka'nın bazı bölgelerine elektrik verilemediği ifade ediliyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, bazı evlerin yandığını ifade etti. Elban, bir köyün tahliye edildiğini belirtti. Elban, yangının 4-5 bölgede devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Bazı mahalleler tahliye edildi

Alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyoruz" dedi.

Gördes'teki yangınlara müdahale sürüyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çıkan orman yangınlarına da müdahaleler devam ediyor.

Havadan ve karadan yoğun mücadele verilen yangın söndürme çalışmalarında durumun iyiye gittiği öğrenildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, dün öğle saatlerinde çıkan yangınlara 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale edilmeye başlanmıştı.