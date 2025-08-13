  1. Dünya Gazetesi
Son dakika: Özgür Özel hakkında soruşturma

Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleriyle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır.

Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır.

Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir.

