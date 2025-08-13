Son dakika: Özgür Özel'den 'Özlem Çerçioğlu' açıklaması: Yazıklar olsun

CHP lideri Özgür Özel Silivri'de tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel, Aydın'daki çözülmelere sert tepki gösterdi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır.

"İnat ettim atmadım o namussuzu partiden"

Günlerdir Aydın'daki bütün belediye başkanlarına gel beraber gidelim. Efeler İlçe Başkanı'na 'Attır kendini partiden bahanen olsun' denildi, inat ettim atmadım o namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için. Kabak gibi ortada şimdi. Efeler İlçe Başkanı'na partimiz aleyhinde dünya kadar açıklama yaptırtıyor. Biz onu disipline atacağız, o da bahane edecek. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bakalım bundan sonrasını görelim.

Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası

Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip... Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı. Yazıklar olsun. Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış. AK Parti'nin kara düzeni."