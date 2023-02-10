Son dakika: Seçimler ertelenir mi? Meral Akşener'den çarpıcı açıklama

Gazeteci Murat Yetkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in depremin ardından Antep ziyaretiyle ilgili izlenimlerini yazdı.

Yetkin, "Deprem seçim tarihini etkiler mi? Erdoğan OHAL’den sonra seçimin ertelenmesini zorlar mı?" sorusuna Akşener'in memnun olmayan bir ifadeyle, "14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum" yanıtını verdiğini aktardı.

Murat Yetkin'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Soruyoruz: deprem seçim tarihini etkiler mi? Erdoğan OHAL’den sonra seçimin ertelenmesini zorlar mı? Kafalardaki sorular…

Akşener sorudan pek de memnun olmamış bir ifadeyle yanıtlıyor:

“14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum.”

Peki, ya erteleme? Anayasa’nın 78. maddesi savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM’nin seçimlerin bir yıl ertelenmesine karar verebileceğini yazıyor.

Akşener Meclis’ten öyle bir karar çıkacağına ihtimal vermiyor. Şunu da ekliyor: “Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız.”