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Son dakika... Seçimler ne zaman yapılacak? Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı

Son dakika... Siyasetin gündemi 2023 seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihine yönelik yaptığı konuşmada 1950 yılında 14 Mayıs'ta yapılan seçim tarihine gönderme yaparak, 2023 seçimlerinin aynı gün olacağı mesajını verdi.

Partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, Altılı Masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir" ifadesini kullandı.

73 yıl önce 14 Mayıs'ta yapılmıştı

Genel seçimler 1950 yılında, yani 73 yıl önce 14 Mayıs tarihinde düzenlenmiş ve TBMM 9. dönem milletvekilleri seçilmişti.

Bahçeli çağrıda bulunmuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de seçim tarihinin TBMM'de mutabakatla tespit edilmesini ve Mayıs ayı içinde seçimin tamamlanmasını istediklerini söylemişti.

Bir süre öne çekilecek

Olağan takvime göre 18 Haziran'da yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin bir süre öne çekilmesini AK Parti bu ay başında gündeme getirdi.

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