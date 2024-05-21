Son dakika: Selçuk Bayraktar açıkladı... Reisi'nin helikopterinin enkazı nasıl bulundu?

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA dünyada yankı uyandırdı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI İHA'yla ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Bayraktar, "İş yerindeydim ekip arkadaşlarımla beraber. Hem Batman'da, hem Van'da hem de Azerbaycan'daki arkadaşlarımızla koordine olarak bu işin teknik desteğiyle alakalı çalıştık. Tüm dünyaya damga vuracak bir operasyon gerçekleştirdi" dedi.

Bayraktar açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"260 kilometreye yakın rüzgar vardı. Bunun yanında kar, tipi, boran her türlü hava oluşumu vardı. En hızlı şekilde hedef bölgesine vardı. O kadar yoğun hava muhalefetinin olduğu şartlarda vadinin içerisine girerek bu görevi gerçekleştirdi.

Hali hazırda görevli olan AKINCI yönlendirildi. Bir anlamda operasyonel durum dünyaya damga vurdu. Bizim gücümüzü dünya görmüş oldu. Sabaha kadar bütün faaliyet boyunca bizim ekiplerimiz, TSK çok büyük bir özveriyle çalıştı. Tekrardan İran halkına baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.

Arazinin en yüksek zirvesi 9700 feetti. Ve derin vadiler var. 9700 feetin altına inerek manevra yaparak uçmak zorunda kaldı. Hiçbir insansız hava aracı bunu yapamaz. TÜRKSAT uyduları kullanıldı.

Azerbaycan'da da İHA vardı, oradaki arkadaşlarımız da hazırdı. Türkiye'nin bu operasyonla dünyaya büyük bir örnek olduğunu düşünüyorum."

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan kurtulan olmadığını belirledi.