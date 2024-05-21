Dünya AKINCI İHA’yı konuşuyor: Övgü dolu sözler...

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA'nın çalışmalar sırasında çektiği görüntüler, dünya basınında ses getirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrajim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin kaza geçirmesinin ardından Akıncı İHA'nın kaza bölgesini arama ve tespit etme faaliyetleri, milyonlarca kişi tafaınmdan merakla takip edildi.

Enkazın bulunmasına ilişkin haber ve görüntüler, çeşitli haber kanalları, gazeteciler ve X sayfalarınca paylaşıldı.

ABD basını

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, internet sitesinde paylaştığı haberine, "Türk insansız hava aracı, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin dağlık bölgesindeki ısı kaynağını tespit etti" başlığını attı.

CNN, haberinde, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü yeri aramaya yardımcı olan bir Türk insansız hava aracı, ülkenin Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlarda bir ısı kaynağı tespit etti." ifadesine yer verdi.

Associated Press (AP) de helikopterin kaza geçirmesinin ardından yaptığı haberinde, "Bir Türk insansız hava aracı, kaza yerinin İran'ın kuzeybatısındaki bir dağın yamacında olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

CBS News ise Türk İHA'sının çektiği görüntüleri fotoğraf şeklinde paylaştı. CBS News, Türk yetkililerin Akıncı'dan alınan görüntüleri paylaştığını belirtti.

Avrupa basını

İtalyan Corriere gazetesi, sosyal medya hesabından, Akıncı İHA'nın, Reisi'nin helikopterinin düştüğü yeri tespit ettiği görüntüleri paylaşarak, "Felaket bölgesi, Türkiye tarafından gönderilen ve ısı kaynaklarını tespit eden bir insansız hava aracı tarafından tespit edildi ve böylece kurtarma ekiplerinin helikopteri bulmasına izin verdi." ifadesini kullandı.

Gazete paylaşımında, Türkiye'nin, Tahran'ın talebi üzerine, gece görüş teknolojisiyle donatılmış bir helikopter ve 32 uzman gönderdiğine dikkati çekti.

Yunan EPT News haber kanalı, Akıncı İHA'ya ait AA'nın paylaştığı görüntülere "Türk insansız hava aracından 'enkaz üzerinden' video" başlığıyla sitesinde yer vererek, "Türkiye, 32 kurtarma görevlisi, 6 araç, bir Akıncı İHA ve gece görüş yetenekleriyle donatılmış bir Cougar helikopteri gönderdi." bilgisini verdi.

İsviçre'de Almanca yayın yapan Tages-Anzeiger'da, olumsuz hava şartlarından dolayı çalışmaların zorlaşması nedeniyle Türk İHA'sı Akıncı'nın, çalışmalara destek vermek üzere İran hava sahasında uçtuğu haberi yer aldı.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS, Reisi'nin helikopterinin kaza geçirmesinin ardından yaptığı haberde, "Bir Türk insansız hava aracı, gece yarısı termal kamera ile helikopterin yerini tespit etmeyi başardı." bilgisini verdi.

İngiliz basını

Reuters, AA'nın X hesabındaki paylaşımına atıfta bulunduğu haberinde, "Türkiye'ye ait insansız hava aracı, helikopterin enkazı olduğundan şüphelenilen bir ısı kaynağını tespit etti ve olası kaza yerinin koordinatlarını İranlı yetkililerle paylaştı." ifadesini kullandı.

Sky News televizyonu da haberinde, Anadolu English'in X hesabından paylaştığı Akıncı İHA'nın görüntülerine yer verdi.

İngiliz The Guardian gazetesi, Reisi'nin arama çalışmalarını anlık paylaştığı internet sitesinde, AA Canlı'nın verdiği Akıncı İHA'ya ait görüntüleri okurlarına iletti.

Daily Mail gazetesi, internet sitesinde "Türk haber ajansının dron ile çektiği görüntüler, helikopterin iniş sırasında nasıl parçalandığını gösterdi" başlıklı haber yaptı.

BBC, interntet sitesi üzerinden, Akıncı İHA'nın İran'ın kuzeybatısındaki engebeli topografya üzerinde izlediği uçuş rotasını canlı paylaştı.

"Türk insansız hava aracının Reisi'yi arama rotası" başlığıyla yayın yapan BBC, bir Türk insansız hava aracının Reisi'nin helikopterinden ısı kaynağı tespit ettiğini bildirdi.

İngiltere'de yayın yapan The Telegraph, internet sitesinde, Akıncı İHA'nın çektiği görüntülere yer verdi.

The Telegraph, "Türk insansız hava aracı Akıncı'dan alınan görüntüler, kurtarma ekiplerinin karşı karşıya olduğu dağlık arazi ve sisli koşulları gösterdi." ifadesini kullandı.

Asya basını

Çin haber ajansı Xinhua, "Türkiye, helikopter kazasının ardından İran Cumhurbaşkanı'nı aramak için dron ve kurtarma ekipleri gönderdi" başlıklı haberinde, Akıncı İHA'nın, İran Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin düşen helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirildiğini yazdı.

İngilizce yayın yapan Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), YouTube üzerinden paylaştığı videoda, "Türk insansız hava aracı, Reisi'nin düşen helikopterinin olası ısı kaynağının izini sürdü" başlığıyla Akıncı İHA'nın görüntülerini verdi.

Japonya merkezli yayın kuruluşu NHK, haberinde "Türk insansız hava aracı ısı kaynağı tespit etti." ifadesini kullandı.

Japonya merkezli Kyodo News, bir Türk insansız hava aracının, düşen uçağa ait olduğu düşünülen enkaza dair ısı kaynağı tespit ettiğini bildirdi.

Japonya'da ulusal gazete Mainichi Shimbun, Reisi'nin helikopterinin kaza geçirmesinin ardından yaptığı haberde, "Bir Türk insansız hava aracı, uçağın enkazında Reisi'ye ait olabilecek bir ısı kaynağı tespit etti." ifadesiyle Akıncı İHA'ya yer verdi.

Japon basınında Yomiuri Şimbun, Asahi Şimbun haber ajansları da Akıncı İHA'nın çektiği görüntüleri kullandı.

Güney Kore merkezli KBS News, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Türk dronları İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin yerini buldu." bilgisini verdi.

X üzerinden "Türkiye'ye ait insansız hava aracı, İran Cumhurbaşkanlığı helikopterinin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit etti." paylaşımında bulunan Yonhap haber ajansı, Akıncı İHA'nın helikopter enkazını ararken çektiği görüntüleri paylaştı.

Tayland merkezli Bangkok Post, haberinde, İran'daki enkaz bulma çalışmalarına destek amacıyla Akıncı İHA'nın görevlendirildiğini belirtti.

Filipinler Haber Ajansı (PNA) da "Gözler İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasını görüntüleyen Türk İHA'sının üzerinde." başlığıyla Akıncı'nın İran'a desteğe gönderilmesini haberleştirdi.

Tacikistan'ın Asia-Plus haber sitesi, Türk İHA'sı Akıncı'nın helikopterin bulunduğu bölgede ısı belirlediğini, bir saat sonra İranlı yetkililerin helikopterin düştüğü yerin tam olarak tespit edildiğini duyurduğunu kaydetti.

Avustralya

Avustralya merkezli yayın kuruluşu ABC News, Akıncı İHA'nın, Reisi ve heyetini taşıyan helikopteri ararken çizdiği rotayı gösteren FlightRadar24 uygulamasındaki görüntüleri paylaştı.

İran

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, X hesabında, Akıncı İHA'nın, Reisi ve diğer yetkilileri taşıyan helikopterin enkazının yerini tespit ettiği görüntülere yer verdi.

Paylaşımda, "Akıncı İHA, muhtemelen helikopterin düştüğü yere ait sıcak nokta tespit etti ve ilgili bilgileri İran tarafına gönderdi." ifadesi kullanıldı.

Tehran Times da X hesabında, Akıncı İHA'nın FlightRadar24 uygulamasındaki görüntülerini paylaşarak, "Helikopteri arama çalışmalarına katılmak üzere Türkiye tarafından gönderilen Akıncı İHA, İran hava sahasına girdi." ifadesine yer verdi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Türkiye'nin "İran'a en yeni teçhizatla donatılmış Akıncı İHA'yı göndermeye karar vermesinin" haberini yaptı.

Azerbaycan

Azerbaycan'ın yerel basın kuruluşlarından AzeriTimes, X hesabında, Akıncı İHA'nın, Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazının yerini tespit ettiği görüntüleri paylaştı.

Teleqraf.com sitesi de "Akıncı İHA'sı İran'da helikopter enkazının yerini buldu." başlığıyla, Türkiye'nin enkaz koordinasyonlarını İran ile paylaştığına ilişkin haber yaptı.

Bakupost sitesi, Akıncı'nın çektiği görüntüleri vererek, Türk İHA'sının helikopter enkazını bulmasını haberleştirdi. Modern.az sitesi de Akıncı'nın görüntülerini paylaştı.

Lent.az sitesi, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazını bulan Akıncı İHA'nın çektiği görüntülere yer verdi.

Azerbaycan merkezli APA haber ajansı, internet sitesinde paylaştığı haberinde, Akıncı İHA'nın görüntülerini kullandı.

APA, görüntülere, "Türkiye'nin Akıncı İHA'sı, İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin düştüğü yer olduğundan şüphelenilen bölgeden ısı kaynağını tespit etti" başlığını attı.

Pakistan

Pakistan merkezli Dawn gazetesi de Akıncı İHA'nın çektiği görüntülere yer vererek, "Bir Türk dronunun enkazın bulunduğu bölgenin ısısını tespit ettiğini ve koordinatları İranlı yetkililerle paylaştığını" bildirdi.

Hindistan

Hindistan merkezli The EurAsian Times gazetesi ise Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza haberinin hemen ardından, İran yetkililerinin Akıncı İHA'yı yardım için çağırdığına dikkati çekerek, "İHA, İran semalarında saatlerce devriye gezdi ve potansiyel kanıtları taradı. Akıncı İHA, çok kısa sürede dünyanın en çok izlenen uçağı haline geldi ve 2,5 milyondan fazla kişi hareketini çevrim içi olarak takip etti ve insansız hava aracının taramalarının canlı akışını izledi." ifadelerini kullandı.

Hint haber ajansı ANİ News, YouTube üzerinden, Akıncı İHA'nın görüntülerini paylaştı.

ANİ News, "Türk insansız hava aracı, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ısı kaynağını tespit etti" başlığını attı.

Hint haber medya şirketi NDTV, YouTube üzerinden paylaştığı videoda, Akıncı İHA'nın görüntülerine yer verdi.

NDTV, YouTube hesabında, "Türk İHA'sı İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter enkazının ısı kaynağını tespit etti" başlığıyla yayın yaptı.

Hindistan'da İngilizce yayın yapan The Times of India, YouTube üzerinden paylaştığı görüntülere, "Reisi'nin düştüğü yer ve helikopter enkazı Türk İHA'sı tarafından bulundu" başlığını attı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde yayınlanan Deccan Herald gazetesi, YouTube üzerinden paylaştığı videoda, "Enkazdan ilk drone videosu" başlığını kullandı.

Deccan Herald gazetesi, yayınında "Türk İHA'sı İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasının ısı kaynağını tespit etti." ifadelerine yer verdi.

Orta Doğu basını

Katar merkezli Al Jazeera, haberinde, "Türkiye'nin haber ajansı Anadolu, Akıncı İHA'nın İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı olduğundan şüphelenilen bir ısı kaynağını tespit ettiğini bildiriyor. Haberde, Türkiye'nin koordinatları İranlı yetkililerle paylaştığı belirtildi." ifadelerini kullandı.

Haberin devamında, Anadolu English'ın X hesabından paylaştığı Akıncı İHA'nın görüntülerine yer verildi.

Alaraby, Al Jazeera Mubasher, Al Jazeera Arabic ve Suudi Arabistan merkezli Al Hadath televizyonu da Youtube kanallarında paylaştığı videolarda, Akıncı İHA'nın, Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazının yerini tespit ettiği görüntüleri kullandı.

Beyrut merkezli Al Mayadeen TV de X hesabında, Akıncı İHA'nın helikopter enkazının yerini tespit ettiği videoyu paylaştı.

Kudüs'te basılan The Jerusalem Post gazetesi, "Türkiye İran'a insansız hava aracı ve gece görüş ekipmanı taşıyan helikopter gönderdi." başlığıyla haber yaptı.

The Jerusalem Post gazetesi, "Türk Akıncı insansız hava aracı, İran hava sahasına girdi ve şu anda gelişmiş termal kameraları ve gece görüş kabiliyetlerini kullanarak helikopterin düştüğü bölgeyi tarıyor." ifadelerini kullandı.

Haberinde Türk İHA'sının özelliklerini de anlatan The Jerusalem Post, "Havadan havaya füze taşıma kabiliyetine sahip ve 25 saat boyunca kesintisiz uçabiliyor." bilgisini verdi.

Dubai Merkezli Al Arabiya televizyonu, "Türk insansız hava aracı, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmüş olabileceği yeri tespit etti." başlığıyla haber yaptı.

Rusya

Sputnik ajansı, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansı, Akıncı İHA'nın İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin enkazı olduğu düşünülen bir ısı kaynağı tespit ettiğini bildirdi." ifadesine yer verdi.

Rus TASS haber ajansı, İran'ın talebi üzerine Türkiye'nin arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı İHA'yı görevlendirdiğine ilişkin haber paylaştı.

Latin Amerika basını

Brezilya'da yayın yapan Globo News televizyon kanalı, "Türk insansız hava aracı, İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin düştüğü yeri tespit etti." başlığıyla, AA'nın logosuyla Akıncı İHA'nın çektiği görüntüleri izleyicilerine servis etti.

Brezilya medyasının yanı sıra Latin Amerika'dan Dominic Cumhuriyeti, Venezuela, Honduras, Meksika, Arjantin ve Nikaragua gibi ülkelerin haber kanalları, Akıncı İHA'ya ait görüntüleri paylaşarak, Reisi'nin yerinin tespit edildiği haberini verdi.

Öte yandan, yüzbinlerce takipçiye sahip "The Spectator Index", "Clash Report", "DD Geopolitics", "OSINTDefender", "BNO News" gibi X hesapları da Akıncı İHA'nın, Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazının yerini tararken çektiği görüntüleri paylaştı.