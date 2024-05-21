İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreni başladı

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ve beraberindeki heyet için Tebriz kentinde tören düzenleniyor.

Birkaç gün sürmesi beklenen törenlerin ilk günü Tebriz'de başladı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri'nin aktardığına göre, burada kılınacak cenaze namazının ardından cenazeler başkent Tahran'da nakledilecek ve cenaze töreni Büyük Musalla Camii'nde devam edecek.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazelerinin salı günü Kum kentinde ilkindi vaktinde defnedileceği bildirdi.

Ne olmuştu?

İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs Pazar günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte bir barajın açılışını yapmak üzere sabah saatlerinde Azerbaycan'a gitmişti. Devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı’nın helikopteri İran-Azerbaycan sınırında yer alan Doğu Azerbaycan vilayetinde kaza geçirdi. Cumhurbaşkanı Reisi’ye Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan da eşlik ediyordu. Abdullahiyan'ın yanı sıra helikopterde Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Cuma imamı ve Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde Veliyyi Fakih Temsilcisi Muhammed Ali el-Haşim de yer alıyordu.

Kazadan saatler sonra, helikopterde bulunan herkesin hayatını kaybettiği açıklandı.