İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterini bulan AKINCI İHA: İşte AKINCI İHA'ların özellikleri...

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.

Bu gelişme üzerine AKINCI İHA'lar merak konusu oldu. İşte AKINCI İHA'ların dikkat çeken özellikleri...

AKINCI İHA’lar Türkiye merkezli savunma sanayi firması Baykar Savunma tarafından geliştirilmiş, yüksek irtifa uzun dayanıklılık (HALE) sınıfı sahip silahlı insansız hava aracıdır.

İlk kez 29 Ağustos 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

Akıncı, iki turboprop motoru ile 5500+ kg azami kalkış ağırlığı sahip. Bunun 1350+ kilogramı faydalı yükten oluşuyor.

Hava-hava muharebesi yapabildiği için, Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) olarak da adlandırılıyor.

Akıncı, elektronik destek ve karşı tedbir sistemleri, çift uydu iletişim sistemleri, havadan havaya radar, çarpışmadan kaçınma radarı ve millî olarak geliştirilmiş sentetik aralıklı radar ile donatıldı.

Her biri farklı motorlara sahip olmak üzere Akıncı A, Akıncı B, Akıncı C adlı 3 farklı varyantı bulunmaktadır.