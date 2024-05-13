SON DAKİKA SİGARAYA ZAM (13 MAYIS 2024): Bir sigara grubuna zam! İşte en ucuz ve en pahalı sigara

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, KT&G grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.

Bugünden itibaren geçerli olan zamlı listeye göre grubun en ucuz sigarası 57 liradan satılırken, en pahalısı 67 lira olarak kayda geçti. Dündar, zamları "Zam geçmeyen sigara grubu kalmadı böylece" yorumu yaptı.

Sigara fiyatları 2024 güncel liste

Geçen haftalarda gelen zammın ardından JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu 58 lira; Philip Morris (PM) sigara grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira olmuştu.

BAT grubunun en pahalı sigarası 75 TL, en ucuzu 58 TL; TT grubunun en pahalı sigarası 64 lira, en ucuzu 53 TL; Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 70 TL; en ucuzu ise 56 TL olmuştu.