  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Son dakika... Siverek ve Halfeti'de seçimler yenilenmeyecek
Takip Et

Son dakika... Siverek ve Halfeti'de seçimler yenilenmeyecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçesinde yerel seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararı iptal etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, Halfeti ve Siverek ilçelerinde seçimlerin yenilenmesi kararını vermişti.

Bugünkü toplantısında konuyu görüşen YSK, her iki ilçede de seçimlerin yenilenmesine dair kararları iptal etti. Böylece ilçelerdeki sonuçlar kesinleşmiş oldu.

Siverek'te AK Parti, Halfeti'de ise DEM Parti kazanmıştı.