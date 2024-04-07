Son dakika... Siverek ve Halfeti'de seçimler yenilenmeyecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçesinde yerel seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararı iptal etti.
Haber Merkezi
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Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, Halfeti ve Siverek ilçelerinde seçimlerin yenilenmesi kararını vermişti.
Bugünkü toplantısında konuyu görüşen YSK, her iki ilçede de seçimlerin yenilenmesine dair kararları iptal etti. Böylece ilçelerdeki sonuçlar kesinleşmiş oldu.
Siverek'te AK Parti, Halfeti'de ise DEM Parti kazanmıştı.