Son dakika... Siverek ve Halfeti'de seçimler yenilenmeyecek

Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, Halfeti ve Siverek ilçelerinde seçimlerin yenilenmesi kararını vermişti.

Bugünkü toplantısında konuyu görüşen YSK, her iki ilçede de seçimlerin yenilenmesine dair kararları iptal etti. Böylece ilçelerdeki sonuçlar kesinleşmiş oldu.

Siverek'te AK Parti, Halfeti'de ise DEM Parti kazanmıştı.