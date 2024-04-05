Son dakika... Tekirdağ'da fabrika yangını! Altı kişi hastanelik oldu
Son dakika gelişmesi... Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle altı kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde bulaşık süngeri, bulaşık bezi, paspas, lif, üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yanı sıra Çorlu ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerine bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da alevlere müdahale ediyor.
Dumandan etkilenen 6 işçi ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergene Kaymakamı Kadir Duman olay yerine giderek bilgi aldı.