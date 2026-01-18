Son dakika: Türkiye'den Suriye için birlik çağrısı
Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının sağlanmasının ardından mesaj yayımladı. Bakanlık, yaptığı açıklamada, “Suriye’deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın, toprak bütünlüğü ve birliği temelinde istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz. Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA