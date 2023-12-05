Son dakika... Ümit Dikbayır İYİ Parti’den ihraç edildi

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Müşterek Disiplin Kurulumuz, 5 Aralık 2023 tarihinde toplanarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın oy birliği ile kesin olarak partiden ihracına karar vermiştir." bilgisi verildi.

Dikbayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." dedi.

Dikbayır, 7 Aralık Perşembe Meclis'te konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.