SON DAKİKA... Yazar Eylem Tok ve Cihantimur Tok, ABD'de yakalandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da 1 Mart'ta bir kişinin can verdiği trafik kazasına karışan Cihantimur Tok ve onu yurtdışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok'a dair gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Tunç şunları yazdı: "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz."

Ne olmuştu?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Kazanın, 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un aracıyla yol kenarında arızalanan ATV'lerin arasına dalması sonucu meydana geldiği ortaya çıkmıştı.

Yazar Eylem Tok ise oğlunu önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırdığı ortaya çıkmıştı. İstanbul'da başlatılan soruşturmada Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma', oğluna ise 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçlaması yöneltilmişti. İkili için kırmızı bülten de çıkarılmıştı.