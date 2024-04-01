SON DAKİKA YEREL SEÇİM 2024: Mehmet Şimşek'ten yerel seçim sonuçları sonrası ilk açıklama

Yerel seçim 2024 sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre netleşti. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçim 2024 sonuçları sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Seçim sonuçlarının ardından ilk değerlendirmesini yapan Şimşek, 'kararlılık' mesajı verdi. Bakan Şimşek, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" ifadelerini kullandı.

Şimşek paylaşımında şunları kaydetti:

"Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."