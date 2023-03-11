Son dakika... YSK açıkladı: Seçime 36 siyasi parti katılabilecek

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem milletvekili seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığını bildirerek, “Bugün yaptığımız toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri ve bir oy sandığında kaç seçmenin oy kullanacağına ilişkin tespitlerde bulunulmuştur” dedi.

Oy verme saatleri de belli oldu

YSK tarafından hazırlanan listeye göre oy verme işlemi 08.00'de başlayıp 17.00'de bitecek seçimlere katılmaya hak kazanan partiler şöyle:

Seçime katılabilecek partiler

“Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi.”