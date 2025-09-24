Son dakika: YSK kararını açıkladı! CHP İstanbul İl Kongresi devam edecek

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugünkü CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin "mahkeme kararına aykırılık" gerekçesiyle durdurulmasına karar verdi. Mahkemenin kararı İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na da gönderilirken, CHP kongreye devam edeceğini belirterek nihai kararı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bıraktı.

CHP 11:00'da başlayan kongreye devam ederken, kongrenin iptalini isteyen davacı tarafın avukatı Cevahir Kılıç salonunun önüne geldi. Kılıç'ı CHP yöneticileri karşılayınca taraflar arasında gerginlik yaşandı.

YSK kararını açıkladı

Hem bu gelişmeler hem de Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nun başvurusu üzerine YSK da kongre ile ilgili karara varmak üzere 13.30'da olağanüstü toplandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Başlamış olan bir kongrenin durdurulması yasa gereğince mümkün değildir. Başlamış olan İstanbul İl Kongresinin devamına karar verilmiştir" dedi.

Ne olmuştu?

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmiş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi görevden uzaklaştırılırken Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.

Çelik ve İl yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle de 24 Eylül'de 'Olağanüstü Kongre' kararı alınmıştı.

Bugün Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen oylamada 595 delege oy kullanacak. Özgür Çelik ise yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmek için aday olacak. Kongrede sadece ilçe kongrelerinde seçilen il delegeleri oy kullanacak.