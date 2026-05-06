Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi

YSK üyeliğine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen 6 üye, bugün yemin ederek görevlerine başladı.

Yemin töreninin ardından görevi sona eren YSK Başkan ve Başkanvekilinin belirlenmesi için yapılan seçimde, yeni YSK Başkanı Serdar Mutta seçildi. Başkanvekili ise İsmail Kalender oldu.

Yargıtay eski üyesi Serdar Mutta, 2023 Ocak’ta YSK üyeliğine seçilmişti.

Serdar Mutta kimdir?

52 yaşındaki Mutta, Hatay’da doğdu. Kırıkhan Lisesini bitirdi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Konak/İzmir’de Askeri Hakim olarak yaptı.

Beyoğlu/İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan Mutta; sırasıyla Hüyük, Uzundere, Türkoğlu Hakimlikleri ile Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu.