Son Dakika: Zeytinburnu'nda panik dolu gece

Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'taki doğal gaz borusunda sızıntı meydana geldi. Çıkan yangında alevler, park halindeki 4 otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta da ağır hasar oluştu.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy açıklama yaptı

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sebebi henüz tam olarak anlaşılamayan çökmeyle birlikte yangın çıktığını söyledi.

Olayda araçların zarar gördüğünü belirten Arısoy, "Yol çökmüş görünüyor. Bu bölgede şu anda elektrik ve doğal gaz yok. Hemen buraya bakan binalar boşaltıldı. Kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimiz. Bütün kurumlar burada, bütün tedbirler alınmış durumda. Zeytinburnu Buz Adası, bu binalarda oturan hemşehrilerimiz için sabaha kadar hazır, her türlü ihtiyaçlarını gidermek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.