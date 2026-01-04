SON DEPREMLER 4 OCAK PAZAR LİSTESİ: Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Yeni yıla girdik ve sarsıntılar her zaman olduğu gibi devam ediyor. Dün Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugün de deprem bölgesi Malatya'da 3.5 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Bu sebeple bugün aramalar hızlandı. İşte son veriler...

08.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

08.39 – Doğubayazıt (Ağrı) – 1.7

08.24 – Pütürge (Malatya) – 1.1

08.20 – Doğanşehir (Malatya) – 1.0

08.13 – Sultandağı (Afyonkarahisar) – 0.9

08.08 – Dalaman (Muğla) – 1.7

08.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08.00 – Sarayköy (Denizli) – 1.9

07.50 – Söke (Aydın) – 2.1

07.46 – Sarayköy (Denizli) – 1.1

07.43 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.6

07.33 – Yalvaç (Isparta) – 1.1

07.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07.21 – İpekyolu (Van) – 1.6

07.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

07.07 – Doğanşehir (Malatya) – 3.5

07.00 – Merkez (Şırnak) – 1.6

06.52 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.9

06.47 – Pütürge (Malatya) – 1.1

06.34 – Didim (Aydın) – 1.7

05.44 – Kelkit (Gümüşhane) – 1.5

05.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

05.27 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.0

05.13 – Gördes (Manisa) – 1.4

05.09 – Çınarcık (Yalova) – 1.8

05.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

04.47 – Ege Denizi, Seferihisar açıkları (İzmir) – 2.2

04.45 – Kuşadası Körfezi, Menderes (İzmir) – 2.0

04.25 – Tekman (Erzurum) – 1.3

04.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

04.05 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.3

04.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

03.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

03.41 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.0

03.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

02.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

02.50 – Merkez (Şırnak) – 2.1

02.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

02.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

02.30 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.7

02.24 – Yeşilyurt (Malatya) – 2.0

02.20 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.9

02.11 – Merkez (Bolu) – 1.4

02.10 – Kemah (Erzincan) – 1.7

02.07 – Ilgın (Konya) – 1.4

02.07 – Lice (Diyarbakır) – 1.5

02.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

01.47 – Merkez (Bolu) – 1.2

01.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

01.40 – Doğanşehir (Malatya) – 1.5

01.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

01.30 – Merkez (Bolu) – 1.0

00.40 – Dinar (Afyonkarahisar) – 1.2

00.35 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.3

00.25 – Yakutiye (Erzurum) – 1.4

00.17 – Yakutiye (Erzurum) – 1.6

00.12 – Kale (Malatya) – 1.4