Son depremler listesi 31 Mart 2026: Deprem mi oldu?
Son depremler araması her gün yapılıyor. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek istiyor. Bugün 4'ten büyük bir deprem yaşanmazken AFAD listesi merak ediliyor. İşte detaylar...
Bugün yine ufak çaplı onlarca deprem yaşandı. Bu depremler hissedilmezken binlerce kişi en son listeyi merak ediyor. Öte yandan sarsıntı hisseden vatandaşlar ise "Deprem mi oldu" sorusuna cevap arıyor.
09.42 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
09.28 - Merkez (Kırklareli) - 0.9
09.10 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
09.09 - Andırın (Kahramanmaraş) - 1.6
09.00 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8
08.59 - Köyceğiz (Muğla) - 0.6
08.54 - Köyceğiz (Muğla) - 0.7
08.54 - Akçadağ (Malatya) - 1.5
08.52 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.3
08.47 - Acıpayam (Denizli) - 0.8
08.42 - Simav (Kütahya) - 1.6
08.21 - Simav (Kütahya) - 1.0
07.52 - Simav (Kütahya) - 1.4
07.37 - Arıcak (Elazığ) - 2.2
07.32 - Çüngüş (Diyarbakır) - 1.8
06.52 - Ödemiş (İzmir) - 1.1
06.49 - Reyhanlı (Hatay) - 1.6
06.48 - Pütürge (Malatya) - 1.5
06.25 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
06.18 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
06.01 - Sivrice (Elazığ) - 1.9
06.01 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
05.43 - Doğanşehir (Malatya) - 1.5
05.40 - Doğanşehir (Malatya) - 1.8
05.34 - Simav (Kütahya) - 1.6
05.26 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8
05.20 - Adaklı (Bingöl) - 1.7