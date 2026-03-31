Son depremler listesi 31 Mart 2026: Deprem mi oldu?

Bugün yine ufak çaplı onlarca deprem yaşandı. Bu depremler hissedilmezken binlerce kişi en son listeyi merak ediyor. Öte yandan sarsıntı hisseden vatandaşlar ise "Deprem mi oldu" sorusuna cevap arıyor.

09.42 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

09.28 - Merkez (Kırklareli) - 0.9

09.10 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

09.09 - Andırın (Kahramanmaraş) - 1.6

09.00 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8

08.59 - Köyceğiz (Muğla) - 0.6

08.54 - Köyceğiz (Muğla) - 0.7

08.54 - Akçadağ (Malatya) - 1.5

08.52 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.3

08.47 - Acıpayam (Denizli) - 0.8

08.42 - Simav (Kütahya) - 1.6

08.21 - Simav (Kütahya) - 1.0

07.52 - Simav (Kütahya) - 1.4

07.37 - Arıcak (Elazığ) - 2.2

07.32 - Çüngüş (Diyarbakır) - 1.8

06.52 - Ödemiş (İzmir) - 1.1

06.49 - Reyhanlı (Hatay) - 1.6

06.48 - Pütürge (Malatya) - 1.5

06.25 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6

06.18 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

06.01 - Sivrice (Elazığ) - 1.9

06.01 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

05.43 - Doğanşehir (Malatya) - 1.5

05.40 - Doğanşehir (Malatya) - 1.8

05.34 - Simav (Kütahya) - 1.6

05.26 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8

05.20 - Adaklı (Bingöl) - 1.7