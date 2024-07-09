Sosyal Demokrat Halkçı Parti yeniden siyasette... SHP kurucularının isimleri belli oldu

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kuruluş işlemleri 28 Haziran'da tamamlanan partiyi "faaliyette olan siyasi partiler" arasına ekledi.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin kısatlması nedir?

Listede kısaltması "SHP" olarak yer alan partinin adresi, Kızılay Karanfil Sokak'ta gösterildi.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin kurucuları kimşer?

Sosyal Demokrat Halkçı Partinin kurucuları şu isimlerden oluştu: "Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör, Burak Çelik, Diler Korkmaz, Doğukan Akdeniz, Emirkan Akdeniz, Emre Can Dursun, Enes Çelik, Engin Akyıldırım, Erdal Kayhan, Erdem Kaya, Erhan Kardeş, Gürkan Çelik, Hasan Korkmaz, İsmail Berk Güldoğan, Jale Ak, Kadriye Çelik, Mervenur Çelik, Mithat Çelik, Mücahit Çetinkaya, Okan Kanpara, Onur Karataş, Osman Ali Cavcı, Sabriye İçkilli, Selahattin Kardeş, Şaban Ergül, Tamer Demircan, Yunus Diler, Zülfü Hamit Altın."

Sosyal Demokrat Halkçı Parti ilk olarak 1985'te kurulurken, 1995'te CHP'ye birleşerek kendini fesh etti. Daha sonra Murat Karayalçın partiyi 2002'de yeniden kurmuş, bu parti de 2010'da Eşitlik ve Demokrasi Partisi'yle birleşerek kendini fesh etmişti.