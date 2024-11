Sosyal medya bu görüntüler ile sallandı: Dev boks maçı öncesi Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat!

Sporseverler, YouTuber Jake Paul ile efsane boksör Mike Tyson arasındaki dev karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor.

16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak olan müsabaka, Teksas eyaletinde bulunan 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek ve Netflix üzerinden canlı yayımlanacak. Tyson ve Paul, maç öncesi tartıya Teksas’taki Toyota Music Factory’de çıktı.

Gecenin ana karşılaşması olan Paul-Tyson mücadelesinden önce, AT&T Stadı'nda üç farklı boks müsabakası daha yapılacak. Sporseverler sırasıyla süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano karşılaşmalarını izleme fırsatı bulacak. Ana karşılaşma, iki dakikalık 8 raunt üzerinden düzenlenecek.

Efsane boksör Mike Tyson, kariyerindeki agresif stiliyle rakiplerinin korkulu rüyası oldu. 58 yaşındaki Tyson, 50 galibiyet (44'ü nakavt) ve 6 yenilgiyle dolu kariyerinde, 1986 yılında henüz 20 yaşındayken Trevor Berbick’i yenerek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını kazandı. Tyson, aynı zamanda WBA, WBC ve IBF unvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör olarak tarihe geçti. 1997’de Evander Holyfield ile yaptığı maçta Holyfield'ın kulağını ısırarak diskalifiye edilmesi, sporseverlerin hafızasında unutulmaz bir anı olarak yerini aldı. Tyson’ın gösteri maçlarına 2020’de dönmesi ise büyük ilgi gördü.

YouTube’da 20,8 milyon takipçiye sahip olan Jake Paul, 2018’de amatör bir maçla boks kariyerine adım attı ve sonrasında profesyonel kariyere geçti. 27 yaşındaki boksör, profesyonel olarak çıktığı 11 dövüşten 10 galibiyet (7’si nakavt) elde etti. NBA eski oyuncusu Nate Robinson gibi isimlerle ringe çıkan Paul, tek yenilgisini 2023'te Tommy Fury karşısında aldı.

Son olarak dövüş öncesi ağırlık ölçümleri sırasında karşı karşıya gelirken Boks efsanesi Mike Tyson, Jake Paul'a tokat attı. Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olurken videolarda Paul'un Tyson'a yaklaşırken ayağına bastığı ve alışılmışın dışında bir şekilde karşısına çıktığı gözleniyor.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

LIVE ON NETFLIX

FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0